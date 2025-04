Con la Pasqua scatta la stagione turistica previste nuove assunzioni | il borsino delle professioni

assunzioni. Sono le previsioni occupazionali provinciali diffuse dalla Camera di commercio ed elaborate dalle analisi di Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali. Cesenatoday.it - Con la Pasqua scatta la stagione turistica, previste nuove assunzioni: il borsino delle professioni Leggi su Cesenatoday.it Attese per il secondo trimestre del 2025 oltre 14mila. Sono le previsioni occupazionali provinciali diffuse dalla Camera di commercio ed elaborate dalle analisi di Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionaliimprese industriali.

