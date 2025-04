La straordinaria vittoria di Patrizia Conte a The Voice Senior

Patrizia Conte trionfa a The Voice Senior 2025: un viaggio emozionante su Donne Magazine.

The Voice Senior 2025 Vince Patrizia Conte - cos’ha detto dopo la vittoria

Sei pronto per un viaggio nel mondo della TV? Le emozioni di The Voice Senior per questa edizione 2025 sono finite ed hanno decretato la vincitrice Patrizia Conte ecco cosa ha detto dopo la ...

Taranto in festa per Patrizia Conte: è in finale. Patrizia Conte vince The Voice Senior, dati e percentuali. "Ma perché? Cosa fa?". Patrizia vince The Voice e chiede scusa. Momento di gelo e lacrime, poi la scoperta (VIDEO). Chi è Giorgia, "La cura per me" a Sanremo 2025/ La "Voce" torna all'Ariston e non delude le attese.

(Lo rende noto davidemaggio.it:) Una strepitosa Patrizia Conte vince The Voice Senior 2025 - E’ Patrizia Conte a vincitrice della quinta edizione di The Voice Senior. Componente del team di Gigi D’Alessio, la cantante è riuscita a sbaragliare gli altri undici avversari nel corso della ...

(Lo segnala novella2000.it:) Chi ha vinto The Voice Senior? Patrizia Conte vince il talent - Ieri sera è andata in onda la finale di The Voice Senior, programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Chi ha vinto il talent? A vincere Patrizia Conte del team di Gigi D’Alessio.

(Come riferisce ultimenotizieflash.com:) Patrizia Conte e la sua meritatissima vittoria a The Voice Senior - Vittoria più che meritata per Patrizia Conte a The Voice Senior nell'edizione 2025 del programma ...