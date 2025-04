Napoli Conte chiede di più a Neres | non deve far rimpiangere Kvaratskhelia

Napoli - Neres ammette : «Inter più forte - ma vogliamo lo scudetto. Mai lavorato come con Conte - sul mio ritorno in campo…»

Le parole di David Neres, attaccante brasiliano del Napoli, sui suoi obiettivi stagionali in Serie A. Tutti i dettagli in merito David Neres ha parlato al Corriere della Sera del suo momento con il ...

Il Mattino : “Napoli - corsa allo scudetto in salita : Conte chiede una rosa più forte - ma il gap economico con l’Inter pesa”

Il Mattino: “Napoli, corsa allo scudetto in salita: Conte chiede una rosa più forte, ma il gap economico con l’Inter pesa”"> «Questa squadra sta facendo qualcosa di straordinario». Così Antonio ...

Napoli - Neres : "Ho corso più in 6 mesi con Conte che nel resto della carriera. Scudetto - why not?"

David Neres a tutto tondo: `Ho corso più in sei mesi con Conte che in tutta la carriera. Scudetto? Why not?`. Il fantasista brasiliano del Na...

Napoli, Conte chiede di più a Neres: non deve far rimpiangere Kvaratskhelia. Antonio Conte si gira verso la panchina del Napoli e fa una domanda: c'è tutta la sua frustrazione. Napoli, Conte chiede aiuto in zona gol. Napoli, Conte non si accontenta: chiede di più per il futuro. Anguissa: "Conte allenatore fantastico, chiede sempre il 200%. A me dice che...".

