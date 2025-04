Thesocialpost.it - Tragedia sul lavoro, Pietro schiacciato da una porta blindata. Giovanissimo

Era cominciata come una giornata qualunque: il viaggio, il carico, le ultime sistemazioni prima della consegna. Nessun presagio, solo la fatica consueta e quella dedizione silenziosa che accompagna chi lavora con le mani. Poi qualcosa è andato storto. In pochi secondi, il rumore secco del metallo, il panico, le grida dei colleghi.L’incidente è avvenuto giovedì scorso, anche se la notizia è emersa soltanto ora. L’uomo, dipendente di una ditta di infissi con sede a Carini, si trovava a Trapani per installare una. Durante le fasi di scarico, il pesante manufatto si è ribaltato, travolgendolo.La vittima èZito, 35 anni, originario di Montelepre ma da tempo residente a Cinisi, dove viveva con la moglie. L’operaio stava trasndo laper conto dell’impresa per cui lavorava, quando si è verificato il tragico incidente.