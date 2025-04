Lettera43.it - Guerra dei dazi Usa-Cina, Trump: «Penso che verrà fuori qualcosa di positivo»

Pechino ha risposto duramente aiUsa, imponendo tariffe del 125 per cento sui prodotti statunitensi. Ormai èaperta tra gli Stati Uniti e la, ma parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One diretto in Florida, Donaldha detto di essere «ottimista» riguardo alla possibilità di trovare un accordo che metta fine alla battaglia commerciale col Dragone, sottolineando di essere «sempre andato d’accordo con Xi Jinping». Laha intanto aumentato isulle merci statunitensi dall’84 al 125 per cento dopo che il 10 aprile la Casa Bianca ha chiarito che Pechino dovrà affrontare un’aliquota del 145 per cento su tutte le importazioni negli Stati Uniti, e non del 125 per cento come affermato in precedenza.Xi Jinping e Donald(Getty Images).LEGGI ANCHE:e le accuse di aggiotaggio: così con ipuò aver manipolato il mercato: «che con ladi»«chedi», ha affermato, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno avviato negoziati sui«con molti Paesi» e che gli Usa sono «in una buona posizione».