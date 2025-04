Ritardi nel pagamento degli stipendi | sciopero a oltranza alla storica tipografia di Pontedera

sciopero a oltranza dichiarato dai lavoratori della storica tipografia Bandecchi e Vivaldi di Pontedera, che lamentano il mancato pagamento degli stipendi. Ad accendere i riflettori sulla situazione sono Massimiliano Bindocci e Alessandro Tolomei di Uilcom, sindacato a cui i dipendenti si sono. Pisatoday.it - "Ritardi nel pagamento degli stipendi": sciopero a oltranza alla storica tipografia di Pontedera Leggi su Pisatoday.it dichiarato dai lavoratori dellaBandecchi e Vivaldi di, che lamentano il mancato. Ad accendere i riflettori sulla situazione sono Massimiliano Bindocci e Alessandro Tolomei di Uilcom, sindacato a cui i dipendenti si sono.

Potrebbe interessarti anche:

Ritardi pagamenti - RTS Milano : “Rischio taglio 30% per stipendi DS”. Ma per il sindacato dipendono da criticità gestionali e richieste insostenibili

La vicenda ha avuto origine da una comunicazione ricevuta dalle scuole il 21 giugno 2024, in cui si evidenziava una presunta non conformità tra i dati relativi ai tempi di pagamento e allo stock dei ...

NoiPA - stipendi aprile 2025 : ritardi per circa 3mln di dipendenti pubblici - cosa sta succedendo?

Anche ad aprile 2025 i dipendenti pubblici non vedranno gli arretrati, dal tanto atteso taglio del cuneo fiscale, sulle proprie buste paga. La piattaforma NoiPa, che gestisce gli stipendi del ...

Sciopero treni domani a Roma - week end nero per i pendolari : rischio ritardi e cancellazioni

Fine settimana difficile per i pendolari e per chi vuole mettersi in viaggio. Per 24 ore, a partire dalle 21 di domani, sabato 25 gennaio, fino alle 21 di domenica 26 gennaio, si svolgerà uno ...

"Ritardi nel pagamento degli stipendi": sciopero a oltranza alla storica tipografia di Pontedera. Dire, è sciopero per ritardo degli stipendi. "Ritardo cronico nel pagamento degli stipendi": i lavoratori della Tekne di Ortona proclamano lo sciopero. Stipendi in ritardo al call center 055055, sciopero e presidio a C.Bisenzio. Call center Sant’Agostino: stipendi in ritardo, sciopero dei lavoratori Softlab. Igm paga gli stipendi in ritardo, sciopero a Giarre dei 50 netturbini. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di fanpage.it si apprende che:) Stipendi pubblici ancora più bassi ad aprile: ritardi nel cuneo fiscale penalizzano i lavoratori statali - Anche ad aprile, gli stipendi dei lavoratori statali italiani saranno ridotti di circa 100 euro netti a causa di un ritardo nell'aggiornamento dei software ...

(A darne comunicazione è ilmessaggero.it:) Statali, stipendi ridotti: taglio del cuneo slitta a giugno. Dai docenti ai ministeriali, chi ha buste paga decurtate - I ritardi nei pagamenti da parte di NoiPa, avrebbero irritato anche il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che molto si è speso per arrivare alla firma delle intese e che ...

(Come riportato da nove.firenze.it:) Campi Bisenzio: i lavoratori Sittel in sciopero per il ritardo nel pagamento degli stipendi - Il ritardo nei pagamenti degli stipendi continua ad incrementare e ... della vertenza Sittel con la proclamazione di 40 ore di sciopero da articolare sui cantieri territoriali.