Mi sento confusa triste e depressa Ho perso più di 4 chili sto cadendo e questa volta ho bisogno di una mano | Shaila Gatta si sfoga sui social

Shaila Gatta sta attraversando un momento difficile. Tornata alla realtà dopo sei mesi di telecamere e pressioni, L’ex velina e recente concorrente del “Grande Fratello” ha rivelato: “Sto cadendo e questa volta ho bisogno di una mano”. Lo sfogo arriva a due settimane dal 31 marzo, giorno in cui, in diretta televisiva, ha annunciato la fine della storia d’amore con Lorenzo Spolverato.Su Instagram, Shaila Gatta ha pubblicato un video in cui appare dimagrita, visibilmente provata. Ha scritto: “- 4,5 kg. Oggi sono così. Il mio corpo non sta bene. La mia mente non sta bene. Sto smaltendo 6 lunghi mesi di surrealtà. Sto cercando di superare l’odio mediatico e i giudizi costanti”.Poi ha continuato: Sto cercando di sforzarmi di ridere perché la società me lo impone. Sto riprendendo il mio lavoro perché è giusto così. Ilfattoquotidiano.it - “Mi sento confusa, triste e depressa. Ho perso più di 4 chili, sto cadendo e questa volta ho bisogno di una mano”: Shaila Gatta si sfoga sui social Leggi su Ilfattoquotidiano.it sta attraversando un momento difficile. Tornata alla realtà dopo sei mesi di telecamere e pressioni, L’ex velina e recente concorrente del “Grande Fratello” ha rivelato: “Stohodi una”. Lo sfogo arriva a due settimane dal 31 marzo, giorno in cui, in diretta televisiva, ha annunciato la fine della storia d’amore con Lorenzo Spolverato.Su Instagram,ha pubblicato un video in cui appare dimagrita, visibilmente provata. Ha scritto: “- 4,5 kg. Oggi sono così. Il mio corpo non sta bene. La mia mente non sta bene. Sto smaltendo 6 lunghi mesi di surrealtà. Sto cercando di superare l’odio mediatico e i giudizi costanti”.Poi ha continuato: Sto cercando di sforzarmi di ridere perché la società me lo impone. Sto riprendendo il mio lavoro perché è giusto così.

