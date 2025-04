Alla scoperta del mondo dei funghi con Nicolò Oppicelli | appuntamento alla biblioteca del Clt

appuntamento oggi a Terni con Nicolò Oppicelli, esperto micologo conosciuto non solo in Italia, che terrà una attesa conferenza sui funghi, soprattutto sul mondo dei funghi meno conosciuto. Non una fredda lezione di micologia, ma una appassionata esposizione di questo mondo colorato, importante. Ternitoday.it - Alla scoperta del mondo dei funghi con Nicolò Oppicelli: appuntamento alla biblioteca del Clt Leggi su Ternitoday.it oggi a Terni con, esperto micologo conosciuto non solo in Italia, che terrà una attesa conferenza sui, soprattutto suldeimeno conosciuto. Non una fredda lezione di micologia, ma una appassionata esposizione di questocolorato, importante.

Alla scoperta del mondo dei funghi con Nicolò Oppicelli: appuntamento alla biblioteca del Clt. Torrita Biodiversità – Festa dell'Agri Cultura "Spring": il 13 aprile edizione primaverile con Nicolò Oppicelli, micologo e divulgatore. Incontro: Funghi, meraviglie della natura. I 5 funghi più velenosi e le immagini (tre sono mortali). Il micologo: "Perché si confondono con specie commestibili". Alla scoperta di boschi e funghi con l'Ecomuseo della Montagna. Il Campionato mondiale del fungo.

(Come riferisce msn.com:) Una serata col micologo per ricordare il marito - Una serata in memoria di Beppe Borziani con una lezione dedicata alla scoperta del regno dei funghi, dai porcini alle curiosità della natura. Relatore sarà Nicolò Oppicelli, noto micologo ...

(Il quotidiano raiscuola.rai.it ha riportato che:) Newton "Quello che sappiamo": Viaggio nel mondo dei funghi - Newton è il programma di informazione e approfondimento scientifico condotto da Davide Coero Borga, che ci aiuta a capire meglio ciò che sappiamo, e a scoprire le novità del mondo della ricerca. In ...