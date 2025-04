Norris sul caldo in Bahrain | “Scioccante è stato orrendo Dobbiamo buttare tutto nella spazzatura”

Il grande caldo sarà un fattore determinante per il Gran premio del Bahrain e Norris lancia l'allarme: "Il test è stato un sogno, mentre oggi è stato orrendo"

LIVE F1 - GP Bahrain 2025 in DIRETTA : Norris comanda la FP1 - 15° Hamilton lavora con le hard. Antonelli fermato da un problema tecnico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.00 14.25 Hamilton nel frattempo va in pista con le gomme soft. 14.23 In tutto questo ...

F1 - Prove Libere in Bahrain : FP1 sotto il dominio del… Caldo.

Eccoci già arrivati al 4° appuntamento del Mondiale F1 2025 in scena in Bahrain; oggi, venerdì 11 aprile, giornata di prove libere.

GP Giappone - la diretta : momento caldo tra Verstappen e Norris in corsia box - Antonelli si trova al comando davanti ad Hamilton

Ancora Sainz ha tagliato la variante, successivamente ha superato Hadjar. In risalita Albon che ha passato Bortoleto ed Ocon Taglio di variante per Tsunoda mentre battaglia con Alonso per il...

