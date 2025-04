Anche i giovani calciatori di Mezzano in Germania per il Bayern Trophy

Mezzano. La società di calcio ravennate prenderà parte infatti al torneo internazionale "Bayern Trophy", organizzato da Euro Sportring, che si terrà a Monaco e dove saranno presenti 120 squadre. Tra queste Anche le under 19. Ravennatoday.it - Anche i giovani calciatori di Mezzano in Germania per il "Bayern Trophy" Leggi su Ravennatoday.it Una trasferta di Pasqua (dal 18 al 21 aprile) ricca di emozioni per l'Asd. La società di calcio ravennate prenderà parte infatti al torneo internazionale "", organizzato da Euro Sportring, che si terrà a Monaco e dove saranno presenti 120 squadre. Tra questele under 19.

