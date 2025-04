Formiche.net - Cosa c’è davvero in gioco dietro la minaccia dei dazi sul settore farmaceutico. Parla il prof. Pozzi

A metà settimana, l’annuncio da parte del presidente statunitense Donald Trump sull’intenzione di introdurre nuovi, questa volta mirati al, ha acceso un allarme diffuso. Il giorno successivo è arrivata la decisione di sospendere temporaneamente (per 90 giorni) igià previsti, ad eccezione di quelli rivolti contro Pechino. Ma lo spettro di nuove tariffe resta sul tavolo.Nel frattempo in Italia, “re disul pharma”, ha detto il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, significa “scherzare col fuoco”, sottolineando come misure di questo tipo finirebbero per colpire anche i pazienti americani, con ricadute sui prezzi, sulle cure e sui costi del sistema sanitario Usa.Ma perché e come il pharma rischia di finire nel mirino? E quali sarebbero le conseguenze – e le possibili strategie di risposta – per l’Italia e per l’Europa, entrambe fortemente integrate nella catena del valore globale? Mentre si attende di capire se si arriverà a breve a un tavolo negoziale – anche in vista del viaggio a Washington del presidente del Consiglio Giorgia Meloni previsto per il 17 aprile – ne abbiamoto con Cesareessore di Economia industriale presso l’Università Luiss.