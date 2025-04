Napoli penalizzato | come cambia la classifica di Serie A

Napoli tornano a farsi lunghe, e questa volta non si tratta di sospetti o illazioni, ma di atti ufficiali nelle mani della Procura federale.La FIGC ha acquisito i documenti provenienti da Roma, dove la giustizia ordinaria ha già chiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis con l’accusa di falso in bilancio. Al centro dell’indagine, come ormai noto, ci sono le operazioni Manolas e soprattutto Osimhen, che nel 2020 arrivò dal Lille con una valutazione monstre di oltre 70 milioni, “ammorbidita” dall’inserimento di quattro giovani calciatori valutati circa 20 milioni complessivi. Una cifra che già all’epoca fece storcere il naso a più di un osservatore.Ora il punto è semplice: quei valori erano reali o gonfiati ad arte per sistemare i conti a bilancio? È la stessa domanda che ci si pose nel caso Juventus, e che portò – con lo stesso iter procedurale – a un processo bis e alla famosa penalizzazione in classifica. Leggi su Sportface.it Le ombre sultornano a farsi lunghe, e questa volta non si tratta di sospetti o illazioni, ma di atti ufficiali nelle mani della Procura federale.La FIGC ha acquisito i documenti provenienti da Roma, dove la giustizia ordinaria ha già chiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis con l’accusa di falso in bilancio. Al centro dell’indagine,ormai noto, ci sono le operazioni Manolas e soprattutto Osimhen, che nel 2020 arrivò dal Lille con una valutazione monstre di oltre 70 milioni, “ammorbidita” dall’inserimento di quattro giovani calciatori valutati circa 20 milioni complessivi. Una cifra che già all’epoca fece storcere il naso a più di un osservatore.Ora il punto è semplice: quei valori erano reali o gonfiati ad arte per sistemare i conti a bilancio? È la stessa domanda che ci si pose nel caso Juventus, e che portò – con lo stesso iter procedurale – a un processo bis e alla famosa penalizzazione in

