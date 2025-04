Torneo delle Regioni in Sicilia | la sfida delle Marche contro la Lombardia

Sicilia inizia il Torneo delle Regioni, la prima a scendere in campo è l’Under 15 marchigiana che alle 9.30 affronta la Lombardia. Quest’ultima è l’avversaria designata per tutte le Rappresentative Marche nella prima giornata. L’Under 17 scende in campo alle 11.30, poi alle 14.30 è il turno della Femminile e l’Under 19 chiude alle 17. Stessi orari, domani, per i quattro impegni contro la Sicilia. E di nuovo alla stessa ora appuntamento lunedì per i quattro incontri con la Basilicata. Si giocheranno le fasi finali fino a venerdì (il 16 i quarti, le semifinali il 17 e le finali il 18), giorno in cui conosceremo il nome delle regine italiane di ogni categoria. Rappresentativa under 19, convocati Jacopo Cerquozzi e Michele Ioele (P. S. Elpidio); Samuele Filiaci (A. Colli); Leandro Lalaj (A. Sport.quotidiano.net - Torneo delle Regioni in Sicilia: la sfida delle Marche contro la Lombardia Leggi su Sport.quotidiano.net Oggi ininizia il, la prima a scendere in campo è l’Under 15 marchigiana che alle 9.30 affronta la. Quest’ultima è l’avversaria designata per tutte le Rappresentativenella prima giornata. L’Under 17 scende in campo alle 11.30, poi alle 14.30 è il turno della Femminile e l’Under 19 chiude alle 17. Stessi orari, domani, per i quattro impegnila. E di nuovo alla stessa ora appuntamento lunedì per i quattro incontri con la Basilicata. Si giocheranno le fasi finali fino a venerdì (il 16 i quarti, le semifinali il 17 e le finali il 18), giorno in cui conosceremo il nomeregine italiane di ogni categoria. Rappresentativa under 19, convocati Jacopo Cerquozzi e Michele Ioele (P. S. Elpidio); Samuele Filiaci (A. Colli); Leandro Lalaj (A.

Potrebbe interessarti anche:

Le rappresentative marchigiane a caccia di titoli : scatta in Sicilia il "Torneo delle Regioni 2025"

ANCONA – La comitiva è partita con un grande sogno nel cuore: affermarsi al Torneo delle Regioni 2025. Le Rappresentative Marche di calcio a 11 hanno raggiunto la Sicilia e l’augurio è che ci ...

Torneo delle Regioni - Morgana “Nostro impegno anche sociale”

TERRASINI (PALERMO) – Presentato a Terrasini il Girone A della manifestazione di calcio giovanile che si disputerà in Sicilia dall’11 al 18 aprile. Non solo sport, ma anche solidarietà: ...

Torneo delle Regioni 2025 - al via in Sicilia per la prima volta la competizione che unisce sport e beneficenza

Mancano pochi giorni ad uno degli eventi più attesi del panorama calcistico dilettantistico italiano, che quest'anno vedrà la Sicilia come protagonista assoluta. Il Torneo delle Regioni 2025, in ...

Torneo delle Regioni in Sicilia: la sfida delle Marche contro la Lombardia. Il Friuli Venezia Giulia decolla verso il Torneo delle Regioni. Umbria pronta al debutto nel Torneo delle Regioni in Sicilia. Torneo delle Regioni, ufficializzati i convocati della Campania per la rassegna giovanile in Sicilia. La Sicilia ospita il Torneo delle Regioni: attesa per l’avvio nel Ragusano. Volley, la Tonno Callipo vince il titolo regionale Under 19 e vola alle finali nazionali. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è msn.com:) Torneo delle Regioni in Sicilia: la sfida delle Marche contro la Lombardia - Inizia il Torneo delle Regioni in Sicilia con l'Under 15 marchigiana contro la Lombardia. Fasi finali fino a venerdì.

(Come si legge su ilrestodelcarlino.it:) Torneo delle Regioni in Sicilia: Serie D e finali di Coppa protagoniste - In Sicilia il Torneo delle Regioni coinvolge Serie D e finali di Coppa. Novese vicina alla promozione in Terza categoria.

(Ne dà notizia msn.com:) Umbria pronta al debutto nel Torneo delle Regioni in Sicilia - Umbria sfida Piemonte, Sardegna e Toscana nel Torneo delle Regioni. Gare trasmesse su Umbria Tv e Eccellenzacalcio.