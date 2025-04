Darmian | Siamo una squadra consapevole abbiamo la fame! Seconda stella? Pagina storica per l’Inter…

Darmian: «Siamo una squadra consapevole, abbiamo la fame! Seconda stella? Pagina storica per l'Inter.» Le parole del difensore nerazzurro

Nel consueto match program di Inter Cagliari, Matteo Darmian, intervistato, ha parlato cosi.

SULL'INTER– «Siamo una squadra con esperienza e consapevolezza. abbiamo fame e voglia di andare in campo ogni giorno per crescere come giocatori e come collettivo. In questi anni abbiamo dimostrato di essere un gruppo molto unito e forte. In un Club importante come l'Inter le responsabilità sono tante e l'obiettivo è sempre vincere il più possibile. Per me quello che conta è mettermi a disposizione della squadra, dei compagni, del mister e dare il mio contributo qualsiasi sia la posizione o il minutaggio. Cerco sempre di lavorare nel migliore dei modi per farmi trovare pronto».

