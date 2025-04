Rugby Sei Nazioni femminile | l’Italia vuole sfatare il tabù Scozia

Nazioni femminile 2025 e all’Hive Stadium di Edimburgo l’Italia affronterà la Scozia domenica alle ore 16. Una sfida che fino a poco tempo fa sorrideva alle azzurre, che fino a due anni fa arrivavano da uno score di 10 vittorie, 1 pareggio e 1 ko nelle dodici sfide precedenti, ma negli ultimi due anni a imporsi sono sempre state le britanniche.Un tabù che l’Italia vuole sfatare fuori casa, dopo che un anno fa a Parma è arrivato il primo ko della storia in casa contro la Scozia. Le britanniche arrivano all’appuntamento dopo il successo per 24-21 contro il Galles all’esordio, ma il ko pesante contro la Francia nel secondo turno per 38-15. Per la squadra di Fabio Roselli, invece, due brutti ko, con la sconfitta per 38-5 contro l’Inghilterra fuori casa e, soprattutto, il pessimo 12-54 subito in casa contro l’Irlanda. Oasport.it - Rugby, Sei Nazioni femminile: l’Italia vuole sfatare il tabù Scozia Leggi su Oasport.it Si disputa questo weekend il terzo turno del Guinness Sei2025 e all’Hive Stadium di Edimburgoaffronterà ladomenica alle ore 16. Una sfida che fino a poco tempo fa sorrideva alle azzurre, che fino a due anni fa arrivavano da uno score di 10 vittorie, 1 pareggio e 1 ko nelle dodici sfide precedenti, ma negli ultimi due anni a imporsi sono sempre state le britanniche.Unchefuori casa, dopo che un anno fa a Parma è arrivato il primo ko della storia in casa contro la. Le britanniche arrivano all’appuntamento dopo il successo per 24-21 contro il Galles all’esordio, ma il ko pesante contro la Francia nel secondo turno per 38-15. Per la squadra di Fabio Roselli, invece, due brutti ko, con la sconfitta per 38-5 contro l’Inghilterra fuori casa e, soprattutto, il pessimo 12-54 subito in casa contro l’Irlanda.

