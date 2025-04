Civitanovese in cerca di riscatto | sfida decisiva contro il Sora

Civitanovese, dico che raggiungere questa salvezza avrebbe più valore di vincere un campionato. Andiamo a Sora per cercare il riscatto". Jacopo Domizi, centrocampista rossoblù classe 2003, mostra speranza e determinazione quando pensa ad un obiettivo che passa dal delicato scontro diretto in programma domani sul campo del Sora (fischio d'inizio alle 15, allo stadio "Tomei"). "I bianconeri – avverte Domizi – sono un avversario tosto, daranno il tutto per tutto, perché vincendo avrebbero la possibilità di fare un passo importante verso la salvezza. Credo che dal punto di vista atletico e fisico sarà una battaglia. Troveremo un ambiente caldo e una squadra che punta molto su aggressività e intensità, ma noi siamo preparati a dovere". In terra laziale, i rossoblù dovranno fare a meno del capitano Ivan Visciano, che sconterà un turno di squalifica, e per questo Domizi potrebbe essere chiamato a sostituirlo.

