Tragedia su due ruote | muore il piccolo Thomas aveva solo 4 anni

Era in coma da lunedì pomeriggio, da quando una minimoto lo ha schiantato contro un muro a pochi metri da casa. Oggi il cuore di Thomas Viviano ha smesso di battere. Il bambino, appena quattro anni, non ce l'ha fatta: è morto all'ospedale Di Cristina di Palermo dopo quattro giorni di ricovero, con un quadro clinico reso drammatico da una grave emorragia cerebrale.Il protocollo per la morte cerebraleAlle 14.30 di ieri era stato avviato il protocollo di osservazione per morte cerebrale, concluso alle 20.30. Stamattina i medici hanno confermato l'assenza di attività cerebrale, dopo un ulteriore elettroencefalogramma e altri esami. Thomas era stato sottoposto già nella notte dell'incidente a un intervento neurochirurgico d'urgenza per ridurre la pressione cranica, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

