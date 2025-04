Recanatese in trasferta a Chieti | Bilò sprona la squadra per il riscatto

Recanatese è chiamata a produrre il massimo sforzo. Coraggio, motivazioni e sbagliare il meno possibile sono le consegne di Lorenzo Bilò alla vigilia della trasferta di Chieti. Intanto è stata smaltita e archiviata la mazzata di domenica scorsa? "Ribadisco – dice il tecnico – che abbiamo subito un’ingiustizia, ma dobbiamo trasformare questa rabbia in stimoli ulteriori per cercare di superarci. Abbiamo avuto un buon inizio di settimana nel quale si è lavorato bene e c’è in tutti grande voglia di riscatto". Insomma si attende una reazione dai suoi: "Quella in verità c’è stata anche contro il Teramo. Analizzando anche dopo la rete del pareggio abruzzese, sulla quale c’è stata un’evidente spinta su Mordini che dal campo non avevo ravvisato, la squadra ha cercato il successo, sfiorandolo con Giandonato e Spagna. Sport.quotidiano.net - Recanatese in trasferta a Chieti: Bilò sprona la squadra per il riscatto Leggi su Sport.quotidiano.net Siamo arrivati al rush finale e, vista la situazione, laè chiamata a produrre il massimo sforzo. Coraggio, motivazioni e sbagliare il meno possibile sono le consegne di Lorenzoalla vigilia delladi. Intanto è stata smaltita e archiviata la mazzata di domenica scorsa? "Ribadisco – dice il tecnico – che abbiamo subito un’ingiustizia, ma dobbiamo trasformare questa rabbia in stimoli ulteriori per cercare di superarci. Abbiamo avuto un buon inizio di settimana nel quale si è lavorato bene e c’è in tutti grande voglia di". Insomma si attende una reazione dai suoi: "Quella in verità c’è stata anche contro il Teramo. Analizzando anche dopo la rete del pareggio abruzzese, sulla quale c’è stata un’evidente spinta su Mordini che dal campo non avevo ravvisato, laha cercato il successo, sfiorandolo con Giandonato e Spagna.

