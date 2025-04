Europa e la sirena cinese Giorgia Meloni non ci sta

Europa di schierarsi contro i dazi americani. Giorgia Meloni fiuta il pericolo e si mette in ascolto: la premier vuole capire cosa ha in mente Donald Trump, pronta a valutare ogni mossa. Il tycoon, che incontrerà il 16 e 17 aprile negli Stati Uniti, punta a un asse con i Ventisette per fronteggiare il Dragone. E Meloni, più di altri leader europei, è disposta a considerarlo. Anche perché la partita commerciale con la Cina è anche una questione di equilibri geopolitici, e l’Italia non vuole restare schiacciata tra due potenze.Dall’altra parte, però, crescono le aperture verso Pechino. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha incontrato Xi Jinping, e da quel colloquio è uscita un’intesa che a Palazzo Chigi non piace. La presidente del Consiglio la considera una mossa fuori linea, poco coerente con lo spirito europeo. Thesocialpost.it - Europa e la sirena cinese, Giorgia Meloni non ci sta Leggi su Thesocialpost.it Pechino chiede all’di schierarsi contro i dazi americani.fiuta il pericolo e si mette in ascolto: la premier vuole capire cosa ha in mente Donald Trump, pronta a valutare ogni mossa. Il tycoon, che incontrerà il 16 e 17 aprile negli Stati Uniti, punta a un asse con i Ventisette per fronteggiare il Dragone. E, più di altri leader europei, è disposta a considerarlo. Anche perché la partita commerciale con la Cina è anche una questione di equilibri geopolitici, e l’Italia non vuole restare schiacciata tra due potenze.Dall’altra parte, però, crescono le aperture verso Pechino. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha incontrato Xi Jinping, e da quel colloquio è uscita un’intesa che a Palazzo Chigi non piace. La presidente del Consiglio la considera una mossa fuori linea, poco coerente con lo spirito europeo.

Potrebbe interessarti anche:

Avviso di garanzia a Giorgia Meloni : “Non mi faccio intimidire” VIDEO

Nel video, Giorgia Meloni mostra alla telecamera il documento ricevuto, spiegando che il provvedimento è stato emesso dal procuratore della Repubblica, Francesco Lo Voi, noto anche per il processo ...

Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili - poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO

Terzo giorno di visita di Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l’incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re a Villa Pamphili. Carlo III ...

Giorgia Meloni a Washington : “Italia in prima fila per il dialogo con Trump”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Washington per l’Inauguration Day di Donald Trump, nuovo presidente degli Stati Uniti. L’Italia è l’unico Paese europeo rappresentato al ...

Meloni non ci sta: “Europa, questo proprio no!”. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala thesocialpost.it:) Europa e la sirena cinese, Giorgia Meloni non ci sta - Pechino chiede all’Europa di schierarsi contro i dazi americani. Giorgia Meloni fiuta il pericolo e si mette in ascolto: la premier vuole capire cosa ha ...

(In base a quanto diffuso da ildenaro.it:) Giorgia fra Europa e Usa: una “inevitabile” scelta - Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 8 aprile all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi “Il dado è tratto”. Così, nel gennaio del 49 avanti Cristo, Giulio ...

() Javier Cercas: "L'Europa di Meloni è la vecchia Europa nazionalista che ci ha portato due guerre mondiali" - Javier Cercas esprime le sue preoccupazioni sulla visione di Giorgia Meloni per l'Europa, definendola una "vecchia Europa nazionalista" che ha portato a due guerre mondiali e alla distruzione del ...