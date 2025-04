Turchia | arrestati due giornalisti investigativi

Turchia - non si ferma la repressione contro la stampa : arrestati due giornalisti d’inchiesta

Timur Soykan e Murat Agirel, due noti giornalisti d’inchiesta, sono stati arrestati nelle loro abitazioni a Istanbul, in Turchia, con l’accusa di “minaccia e ricatto”. A quanto si apprende dal ...

Turchia - arrestati 10 giornalisti. Ue “Tutto ciò solleva degli interrogativi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, e quelli dei cittadini che hanno partecipato alle proteste che ne sono seguite “sollevano degli interrogativi” ...

Turchia : 10 giornalisti arrestati in proteste a Istanbul contro arresto sindaco Imamoglu

Tra le persone arrestate in seguito alle proteste scoppiate a Istanbul per l‘arresto del sindaco Ekrem Imamoglu ci sono dieci giornalisti. Lo riporta Cumhuriyet che cita una dichiarazione del ...

