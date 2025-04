Thesocialpost.it - Caso Resinovich, il marito Sebastiano Visintin indagato: “La cosa peggiore che potesse succedermi”

Trieste – Una svolta clamorosa neldella morte di Liliana, la 63enne scomparsa nel dicembre 2021 e trovata senza vita tre settimane dopo nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico San Giovanni, riapre scenari che la Procura sembrava aver archiviato. Una nuova perizia, commissionata dopo il rigetto della richiesta di archiviazione da parte del gip, ha ribaltato l’ipotesi iniziale di suicidio: Liliana sarebbe stata aggredita e soffocata il giorno stesso della scomparsa, il 14 dicembre.Il corpo della donna, rinvenuto il 5 gennaio 2022, era in condizioni peculiari: due sacchi coprivano testa e piedi, mentre sulla testa erano stati stretti due sacchetti per alimenti legati con un cordino. Nessun segno evidente di violenza all’epoca fu ritenuto compatibile con un omicidio, ma una nuova autopsia, condotta nel febbraio 2024 in seguito alla riesumazione del cadavere, ha cambiato drasticamente il quadro: sono stati rilevati segni di lesioni compatibili con un’aggressione alla testa, alla mano destra e forse al torace, inflitte poco prima della morte.