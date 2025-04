Tecnologia Smart Sotto i 15€ | con le Lampadine Tapo è possibile 2 pezzi

Smart sono spesso associate a costi elevati. Ma TP-Link ha completamente ribaltato questo concetto con la Tapo L530E, la lampadina LED WiFi multicolore che unisce funzionalità avanzate e un prezzo sorprendentemente accessibile: solo 12,99€ per una confezione da 2 pezzi. Tradotto? 6 euro a lampadina. Una vera occasione per iniziare a trasformare la tua casa in una Smart home. spendendo meno di quanto costerebbe una lampadina normale! Acquista le 2 Lampadine Smart in sconto Compatibile con Alexa e Google Home La Tapo L530E non è una semplice lampadina: è una lampadina intelligente con attacco E27, che ti permette di scegliere milioni di colori, regolare l'intensità della luce e controllare tutto direttamente dal tuo Smartphone tramite l'app TP-Link Tapo, senza bisogno di hub aggiuntivi.

