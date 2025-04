Dazi | S&P lancia allarme su tenuta rating e impatti economia

rating S&P lancia un allarme sul peggioramento del mercato creditizio a livello globale, a causa dell’impatto negativo dei Dazi, annunciati e poi sospesi e della conseguente reazione e volatilità dei mercato mondiali. E’ quanto emerge da un report dell’agenzia di rating, a seguito del Liberation Day e degli eventi degli ultimi giorni.Si temono impatti ampi e profondi su economiaLe tensioni commerciali – sottolinea S&P – stanno mettendo a rischio un contesto che finora è stato favorevole alle condizioni di credito per la maggior parte dei debitori. Gli annunci del 2 aprile (Liberation Day) sui Dazi da parte degli Stati Uniti — e la successiva escalation del conflitto commerciale con la Cina — hanno superato di gran lunga le aspettative dei mercati finanziari e le precedenti ipotesi di S&P. Quifinanza.it - Dazi: S&P lancia allarme su tenuta rating e impatti economia Leggi su Quifinanza.it L’agenzia diS&Punsul peggioramento del mercato creditizio a livello globale, a causa dell’impatto negativo dei, annunciati e poi sospesi e della conseguente reazione e volatilità dei mercato mondiali. E’ quanto emerge da un report dell’agenzia di, a seguito del Liberation Day e degli eventi degli ultimi giorni.Si temonoampi e profondi suLe tensioni commerciali – sottolinea S&P – stanno mettendo a rischio un contesto che finora è stato favorevole alle condizioni di credito per la maggior parte dei debitori. Gli annunci del 2 aprile (Liberation Day) suida parte degli Stati Uniti — e la successiva escalation del conflitto commerciale con la Cina — hanno superato di gran lunga le aspettative dei mercati finanziari e le precedenti ipotesi di S&P.

