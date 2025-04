A Novate Fratelli d’Italia annuncia il ritorno del Polì

Novate Fratelli d’Italia annuncia il ritorno del Polì. Il polo sportivo e natatorio del Polì riaprirà al pubblico dopo oltre cinque anni di chiusura, quando ormai i più pessimisti pensavano addirittura che per la prestigiosa struttura comunale non vi fosse più un futuro. Invece il futuro ci sarà, ormai è certo. A dichiararlo è . Ilnotiziario.net - A Novate Fratelli d’Italia annuncia il ritorno del Polì Leggi su Ilnotiziario.net ildel. Il polo sportivo e natatorio delriaprirà al pubblico dopo oltre cinque anni di chiusura, quando ormai i più pessimisti pensavano addirittura che per la prestigiosa struttura comunale non vi fosse più un futuro. Invece il futuro ci sarà, ormai è certo. A dichiararlo è .

A Novate Fratelli d'Italia annuncia il ritorno del Polì. Elezioni comunali 2024 a Novate Milanese: candidati sindaci e liste. Novate Milanese, il nuovo sindaco è Gian Maria Palladino: battuta Daniela Maldini. Elezioni comunali 2024 nel Rhodense-Bollatese: i risultati. Novate, l'annuncio di Foti e Dalmastro: «In arrivo 45 nuovi agenti di polizia penitenziaria».

