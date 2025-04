Sondriotoday.it - Con Zakariae Bouraya la Boxe Inferno Sondrio conquista la Lombardia

Leggi su Sondriotoday.it

Bella affermazione per lache, grazie a, hato il titolo regionale Esordienti della categoria fino a 65 kg.La finaleA Viadana, in una competizione che ha visto cimentarsi sui due ring allestiti per l'occasione ben 220 pugili,, seguito.