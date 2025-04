Rottura della condotta di Alto Calore comune sannita senz’acqua

Rottura di una condotta di adduzione idrica di Alto Calore che ha determinato l’assenza di erogazione idrica nel comune di Apice. La pagina dell’amministrazione ha immediatamente avvertito dell’imminente sospensione idrica per poter effettuare la ricognizione e la successiva risoluzione del problema, con la speranza di arrecare meno disagio possibile ai cittadini del comune sannita.L'articolo Rottura della condotta di Alto Calore, comune sannita senz’acqua proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Rottura della condotta di Alto Calore, comune sannita senz’acqua Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoUna segnalazione da parte dei cittadini ha portato alla luce ladi unadi adduzione idrica diche ha determinato l’assenza di erogazione idrica neldi Apice. La pagina dell’amministrazione ha immediatamente avvertito dell’imminente sospensione idrica per poter effettuare la ricognizione e la successiva risoluzione del problema, con la speranza di arrecare meno disagio possibile ai cittadini del.L'articolodiproviene da Anteprima24.it.

Potrebbe interessarti anche:

Rottura della condotta idrica durante i lavori di scavo : il paese rimane senz'acqua

A causa di una rottura nella condotta idrica la cittadina rimane senz'acqua. Come riferisce Hera, intorno alle 16.30 di oggi, nell’ambito dei lavori di Snam, si è verificata una rottura della ...

Niente acqua nella zona di via Vestina a Montesilvano per l'improvvisa rottura di una condotta

Interruzione dell'erogazione idrica a Montesilvano lunedì 10 febbraio. Come fanno sapere dall'Aca, in seguito alla rottura sulla condotta in via Vestina, al fine di effettuare urgentemente ...

Cede un marciapiede lungo la via Adriatica - rottura di una condotta in cemento

A causa della rottura di una condotta in cemento (di circa 800 millimetri), si è registrato un cedimento del marciapiede in via Adriatica, a Riccione. Le squadre di pronto intervento di Hera sono ...

Rottura della condotta di Alto Calore, comune sannita senz’acqua. Si rompe condotta idrica: tre Comuni irpini senza acqua. Nuovo guasto della condotta: sarà un sabato senz'acqua. Avviso idrico ad Avellino: sospensione possibile in alcune zone a causa di rottura condotta. Avellino, crisi idrica in Irpinia. Falla nella maxi condotta: 26 comuni rimangono a secco. L’Alto Calore sospende l’erogazione idrica per rottura condotta. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala ilmattino.it:) Si rompe una condotta, disagi a Montoro: «Il danno è stato subito riparato» - Un'improvvisa rottura della condotta adduttrice DN 300, ubicata in agro di Montoro, ha provocato ieri una significativa sospensione dell'erogazione idrica nei Comuni di Montoro ma ha ...

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Condotta rotta: stop all'acqua ad Avellino e in altri 6 comuni: ecco dove - Il Comune di Avellino rende noto che la società pubblica Alto Calore Servizi, a causa della rottura della condotta idrica in agro del Comune di San Potito Ultra, ha comunicato la possibile ...

(Risulta da fonti di irpiniaoggi.it che:) Avviso idrico ad Avellino: sospensione possibile in alcune zone a causa di rottura condotta - Il Comune di Avellino rende noto che la società pubblica Alto Calore Servizi, a causa della rottura della condotta idrica in agro del Comune di San Potito Ultra, ha comunicato la possibile sospensione ...