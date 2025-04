Produceva in casa la metanfetamina chi è lo studente arrestato a Trieste

Si tratta di un 23enne originario di Conegliano Veneto (Tv) ma domiciliato a Trieste, dove frequenta l'Università, lo studente arrestato lo scorso 3 aprile. Quello avvenuto a Trieste è il primo arresto effettuato in Italia per il possesso di precursori di droghe.

Come in Breaking Bad : lo studente di Novara che cuoceva metanfetamina in casa

Manca solo il professore. La polizia di Novara ha arrestato uno studente universitario di 22 anni per produzione di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, che aveva una passione per la chimica come uno ...

Studente rapinato in casa - ladri lo prendono a schiaffi e lo minacciano di morte per 500 euro

Il ragazzo si trovava da solo nella sua abitazione quando i cinque rapinatori hanno fatto irruzione, rompendo una porta finestra. Sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri.Continua a ...

Laboratorio di metanfetamina in casa - arrestato studente a Novara

NOVARA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Novara ha arrestato un 22enne, studente universitario, per produzione di sostanze stupefacenti. La Squadra Mobile della Questura di Novara, ...

