Il tycoon si sta già preparando alle elezioni di midterm

Liberoquotidiano.it - Il tycoon si sta già preparando alle elezioni di "midterm" Leggi su Liberoquotidiano.it La notizia è stata rilanciata con enfasi dagli account social vicini al partito repubblicano e a Donald Trump: la Camera dei rappresentanti ha approvato- con 220 voti favorevoli e 208 contrari - una proposta di legge che chiede agli elettori di fornire una prova della loro cittadinanza americana al momento della registrazione (tra gli elettori repubblicani, democratici o indipendenti). Se la legge sarà approvata, in pratica, chi intende registrarsi dovrà portare con sé o il passaporto o il certificato di nascita. «Negli Stati Uniti, non puoi guidare un'automobile, salire a bordo di un aereo o acquistare fuori d'artificio senza provare di essere chi dici chi sei. Richiedere una prova della cittadinanza per votare è semplicemente buon senso», ha scritto su X il deputato del Gop Mark Harris, che rappresenta l'ottavo distretto del North Carolina.

