Paura per Guendalina Tavassi costretta a operarsi | ecco perché è ricoverata in ospedale

Guendalina Tavassi è costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere una seria problematica di salute! Come sta l’ex gieffina? ecco tutti i dettagli!Leggi anche: Guendalina Tavassi e la drammatica confessione «Anfetamine per dimagrire prima dell’Isola dei Famosi»ricoverata in ospedale, Guendalina Tavassi è stata operata e ora sta affrontando una lunga e delicata convalescenza. Scopriamo di seguito cosa è accaduto all’ex gieffina che le impone di rimanere a riposo per qualche tempo!Guendalina Tavassi: Paura per la sua saluteÈ stata Guendalina Tavassi a spiegare il motivo del suo ricovero ospedaliero. Tramite un post su Instagram, l’ex gieffina ha spiegato che da tempo le sono stati diagnosticati alcuni noduli alle corde vocali. Negli anni tale condizione è peggiorata al punto da causarle affanno e impedirle di finire le frasi. Donnapop.it - Paura per Guendalina Tavassi, costretta a operarsi: ecco perché è ricoverata in ospedale Leggi su Donnapop.it a sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere una seria problematica di salute! Come sta l’ex gieffina?tutti i dettagli!Leggi anche:e la drammatica confessione «Anfetamine per dimagrire prima dell’Isola dei Famosi»inè stata operata e ora sta affrontando una lunga e delicata convalescenza. Scopriamo di seguito cosa è accaduto all’ex gieffina che le impone di rimanere a riposo per qualche tempo!per la sua saluteÈ stataa spiegare il motivo del suo ricovero ospedaliero. Tramite un post su Instagram, l’ex gieffina ha spiegato che da tempo le sono stati diagnosticati alcuni noduli alle corde vocali. Negli anni tale condizione è peggiorata al punto da causarle affanno e impedirle di finire le frasi.

Un’operazione delicata alle corde vocali e un periodo di silenzio forzato: è questo il momento che sta vivendo Guendalina Tavassi. L’ex gieffina ha annunciato sui social di essersi sottoposta ...

