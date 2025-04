Coltelli manganelli e armi da fuoco | nuova aggressione a Prato ai danni di un uomo di origine cinese

Prato – Un altro grave episodio di sangue a Prato nella notte.Continua, infatti, l'escalation criminale nel territorio pratese. Alle 1,15 circa, in via del Purgatorio, si e? verificato un ulteriore agguato nei confronti di almeno un cittadino di origine cinese da parte di un gruppo di soggetti cinesi armati di Coltelli, manganelli telescopici e di armi da fuoco. Gli assalitori hanno esploso diversi colpi.La vittima è stato colpita da piu? coltellate ed e? stata ricoverata in ospedale, ma non corre pericolo di vita. Le indagini sono in corso, per individuare i responsabili e di scoprire le ragioni.

