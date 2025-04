Juventusnews24.com - Claudio Chiellini racconta la Juventus Next Gen: «Ecco com’è nato tutto. Non dormivo la notte per la paura di retrocedere! Su Yildiz, Savona e Mbangula vi dico che…»

di RedazioneNews24, Head ofGen, hato così la nascita della Seconda squadra bianconera. Le sue paroleA Ultimo Uomo,hato così laGen.POLEMICHE – «In Italia è sempre difficile modificare gli equilibri consolidati, basta vedere quante polemiche accompagnano le seconde squadre quando vanno in giro sui campi. Io penso però che sia soltanto un discorso di abitudine, e spero che nei prossimi anni ne nascano altre. La verità è che la Serie B ha sempre respinto questa idea, dicendo che non avrebbe comunque voluto le seconde squadre in caso di promozione. E questo pensando, erroneamente, che sia facile per una seconda squadra vincere il campioin C, essere pronta per la B».GLI INIZI – «Noi abbiamo studiato e immagiquesto sistema già nel 2015, facendo venire a Vinovo durante l’estate tutti i calciatori che tornavano dai prestiti, di proprietà della, e facendoli allenare in attesa di novità dal mercato.