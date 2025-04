Darmian orgoglioso | Inter ha esperienza e consapevolezza Un gol nel cuore!

Darmian si è raccontato ponendo l'accento sul suo forte legame con i colori nerazzurri e indicando una rete, siglata con la maglia dell'Inter, che resterà per sempre nei suoi ricordi.SQUADRA NERAZZURRA – Matteo Darmian è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Cagliari. Il calciatore dei meneghini, che anche in questa stagione si sta rivelando molto utile per le dinamiche della sua compagine, si è così espresso sui tratti distintivi dell'Inter: «Siamo una squadra con esperienza e consapevolezza. Abbiamo fame e voglia di andare in campo ogni giorno per crescere come giocatori e come collettivo. In questi anni abbiamo dimostrato di essere un gruppo molto unito e forte. In un Club importante come l'Inter le responsabilità sono tante e l'obiettivo è sempre vincere il più possibile».

