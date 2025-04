Trump-Musk finisce la luna di miele | scontro a tutto campo

luna di miele tra Donald Trump ed Elon Musk sembra essere arrivata al capolinea. Le crepe nel rapporto tra il presidente degli Stati Uniti e il numero uno di Tesla sono emerse con evidenza a causa dei nuovi dazi imposti dall’amministrazione americana, provvedimenti che colpiscono direttamente le filiere globali di cui Musk è uno dei principali protagonisti.Il patron di Tesla ha tentato di giocare la carta del rapporto personale con Trump – consolidato negli ultimi anni da interessi comuni e da una certa sintonia politica – per evitare l’entrata in vigore delle misure doganali. Ma il suo appello, almeno per ora, è rimasto inascoltato, segnando una prima rottura pubblica con l’inquilino della Casa Bianca.Nemmeno la sospensione temporanea di 90 giorni dei dazi è servita a ricucire lo strappo, considerato che nel frattempo l’amministrazione americana ha annunciato nuove imposte contro la Cina, partner cruciale per il colosso Tesla sul fronte della produzione e dell’approvvigionamento tecnologico. Thesocialpost.it - Trump-Musk, finisce la luna di miele: scontro a tutto campo Leggi su Thesocialpost.it Washington – Laditra Donalded Elonsembra essere arrivata al capolinea. Le crepe nel rapporto tra il presidente degli Stati Uniti e il numero uno di Tesla sono emerse con evidenza a causa dei nuovi dazi imposti dall’amministrazione americana, provvedimenti che colpiscono direttamente le filiere globali di cuiè uno dei principali protagonisti.Il patron di Tesla ha tentato di giocare la carta del rapporto personale con– consolidato negli ultimi anni da interessi comuni e da una certa sintonia politica – per evitare l’entrata in vigore delle misure doganali. Ma il suo appello, almeno per ora, è rimasto inascoltato, segnando una prima rottura pubblica con l’inquilino della Casa Bianca.Nemmeno la sospensione temporanea di 90 giorni dei dazi è servita a ricucire lo strappo, considerato che nel frattempo l’amministrazione americana ha annunciato nuove imposte contro la Cina, partner cruciale per il colosso Tesla sul fronte della produzione e dell’approvvigionamento tecnologico.

Potrebbe interessarti anche:

La scure di Elon Musk sull’università : oltre 900 milioni di tagli. E Trump accoglie il piccolo X alla Casa Bianca : «Ha un QI altissimo!» – Il video

O gli Stati Uniti riducono seriamente le loro spese federali o il Paese andrà in bancarotta. Lo ha detto stasera Elon Musk parlando nello Studio Ovale della Casa Bianca al fianco di Donald Trump. I ...

Il Big Tech alla corte di Trump : anche Bezos e Zuckerberg con Elon Musk al Campidoglio Usa

Alla rotunda di Capitol Hill, a Washington, i tre uomini più ricchi del mondo si mimetizzano in giacca e cravatta nella folla presente alla cerimonia di insediamento di Donald Trump, 47esimo ...

La mazzata dei dazi di Trump per i ricconi in prima fila al suo insediamento : quanti soldi stanno perdendo Bezos - Zuckerberg e Musk

Le Borse sono in rosso ormai da due giorni, da quando il presidente americano Donald Trump, la sera di mercoledì 2 aprile, ha ufficialmente annunciato la rigida applicazione della sua politica di ...

L’Elon furioso ha investito su Trump e ha perso. Congresso Lega, Musk: "L'immigrazione di massa e' una cosa folle". Trump, Musk e…. Thiel, la testa pensante. “C’è del metodo in questa follia”. Elon Musk si è comprato, via Trump, la democrazia americana. Non per governarla, ma per distruggerla nel nome del mercato. Riuscirà nell’impresa?. Sondaggio Trump, finita la luna di miele con l'elettorato? I dati peggiori tra i giovani. E Musk è diventato u. Elon Musk e Donald Trump insieme per il nuovo test di Starship. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è msn.com:) Trump-Musk, i dieci giorni che hanno messo in crisi lo strano duo - La luna di miele tra Donald Trump ed Elon Musk sembra giunta al termine. A causare la frattura i dazi imposti dall'amministrazione Usa.

(In base a quanto diffuso da ilsole24ore.com:) Dazi, ecco perché Musk ha mostrato (a Trump) la matita di Milton Friedman - L’imprenditore pubblica un contenuto palesemente critico contro le scelte del Presidente sulle tariffe globali: è un video in cui l’economista Milton Friedman spiega come viene fatta una semplice mati ...

(Risulta da fonti di informazione.it che:) Trump, luna di miele finita con Musk: “Via dal governo tra pochi mesi, deve gestire tante aziende” - Addio a Doge Dopo la smentita dei giorni scorsi, la conferma dello stesso presidente USA. 'È fantastico ma a un certo punto dovrà andarsene'. La partecipazione al Congresso della Lega Fine della luna ...