Tobia-Dama al Gom al via un modello di assistenza per le persone con disabilità grave

disabilità psichica e relazionale. Un ospedale deve saperaccogliere chi è più fragile".Con queste parole la commissaria straordinaria. Reggiotoday.it - Tobia-Dama, al Gom al via un modello di assistenza per le persone con disabilità grave Leggi su Reggiotoday.it "È nostro dovere istituzionale, oltre che fonte di arricchimento umano, la creazione di percorsi personalizzatiper la gestione assistenziale di pazienti conpsichica e relazionale. Un ospedale deve saperaccogliere chi è più fragile".Con queste parole la commissaria straordinaria.

Tobia-Dama, importante progetto del Gom di Reggio Calabria. Il 25 aprile a Reggio va in scena il flash mob “RegalaUnaPoesia”. Al Tempietto è arrivato il pesce mangiaplastica ‘Flavofish’. Ne parlano su altre fonti

