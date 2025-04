Caso scommesse illegali spunta anche un altro nome a sorpresa | gioca alla Juventus

scommesse, con nuovi nomi aggiunti alla lista.Dalle ultime indagini svoltesi dalla Procura di Milano, oltre ai già conosciuti Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, sarebbero emersi ulteriori nomi tra cui i bianconeri Dusan Vlahovic, Mattia Perin e Weston McKennie.Di fatto, si parla di partecipazione a "stanze virtuali chiuse" di poker, accessibili solo tramite password e gestite per mezzo di piattaforme illegali di cui anche altri giocatori di Serie A usufruivano.Caso scommesse illegali, tra i complici del saldo delle scommesse illegali spunta il nome di VlahovicDa quanto emerso e come si legge sull'edizione odierna del Corriere della Sera, anche il numero 9 bianconero sarebbe presente nei movimenti di denaro.

Scommesse sui siti illegali - indagati 12 calciatori di serie A. Spunta il nome di Mattia Perin

Un nuovo terremoto travolge il mondo del calcio, e non solo, italiano. Tutto è figlio di una indagine, su un presunto giro di scommesse su siti web illegale, effettuata dalla guardia di finanza di ...

Nuovo allenatore Juve - spunta un altro nome : anche lui è nella lista della dirigenza in caso di addio a Thiago Motta. I dettagli

di Redazione JuventusNews24Nuovo allenatore Juve, spunta un altro nome. I dettagli sulla candidatura di Xavi: l’indiscrezione Ci sarebbe una new entry nella lista dei nomi che la dirigenza della ...

Scommesse su siti illegali - indagati calciatori di serie A : spunta anche il nome di un ex Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiSono una dozzina i calciatori indagati per fatti fino al 2023, nell’inchiesta milanese su un giro di scommesse clandestine, che non riguarderebbe partite di calcio. Tra i ...

Caso scommesse illegali: Vlahovic (non indagato) voleva aiutare Fagioli o scommetteva?. Scommesse sui siti illegali, indagati 12 calciatori di serie A. Spunta il nome di Mattia Perin. La gioielleria di Milano in cui i calciatori pagavano i debiti delle scommesse. Sandro Tonali: "È stato un arbitro a introdurmi nelle scommesse. Avevo un debito di 500mila euro". PADOVA | INCHIESTA SCOMMESSE: SPUNTA ANCHE IL NOME DI BUONAIUTO. Padova, anche il nome di Buonaiuto spunta tra le carte dell'inchiesta scommesse Tonali-Fagioli. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di tuttosport.com si apprende che:) Pagina 0 | Scommesse illegali, così si facevano fregare: adescati dai compagni, giro da milioni - Da quanto è emerso finora non c’è niente di rilevante a livello di giustizia sportiva, ma si profila un quadro sconcertante sotto il profilo etico e morale. Tutto nasce dai telefoni di Tonali e Fagiol ...

(Risulta da fonti di msn.com che:) L'arbitro che ha iniziato Tonali alle scommesse e il panico per l'inchiesta: "Colpa tua" - Nel nuovo filone del calcio scommesse, per il quale sono indagati calciatori di Serie A, gli investigatori si sono concentrati anche sulla figura di Pietro Marinoni, arbitro di calcio dilettantistico ...

(Come riportato da ilmessaggero.it:) Dodici indagati per scommesse illegali, c'è anche il pontino Mattia Perin - Per il giro di scommesse illegali su eventi sportivi e poker online, per cui stamane le Fiamme Gialle hanno notificato un decreto di sequestro di un milione e mezzo di euro, sono stati chiesti gli ...