Incidente spaventoso morto sul colpo | la vittima è Mario Marcheselli notizia terribile

Gussago (Brescia) – Un tragicoha scosso la comunità della Franciacorta nel pomeriggio di venerdì 11 aprile. Un uomo ha perso la vita mentre percorreva in scooter i tornanti della Maddalena, lungo via San Gottardo. L’impatto è avvenuto in discesa, in un tratto particolarmente insidioso della strada. L’allarme è stato dato attorno alle 16.30 da alcuni ciclisti di passaggio che avrebbero assistito alla scena.Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale di Brescia, l’uomo, alla guida del suo scooter, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta proprio mentre affrontava una curva, finendo per scontrarsi frontalmente contro un SUV Bmw condotto da una donna di 60 anni. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. I soccorritori del 118, giunti con ambulanza e automedica, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’uomo èsulo pochi istanti dopo l’impatto.