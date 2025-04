Anteprima24.it - Med 5, Piantedosi incontra i Ministri degli Interni di 4 paesi europei

Tempo di lettura: < 1 minutoSono iniziati a Napoli i lavori della seconda giornata di Med 5. A Palazzo Reale il ministero dell’interno, Matteo, ha accolto idell’interno di Cipro, Grecia, Malta e Spagna. Alla riunione prende parte anche il Commissario europeo per gli Affarie la migrazione, Magnus Brunner ed il direttore esecutivo di Frontex, Hansen Leijtens. Al termine dei lavori è prevista una conferenza stampa. Con la sigla Med5 si indicano i cinquedel Mediterraneo (Italia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna) che sono maggiormente esposti ai flussi migratori via mare. Il confronto è finalizzato a proseguire il lavoro per delineare una strategia comune sui temi di maggiore interesse in corso di dibattito nell’agenda comune. Notevole il dispositivo di sicurezza adottato intorno a Palazzo Reale, a Napoli con il dispiegamento di numerosi uomini delle forze dell’ordine.