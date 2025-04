Vis Rosa inizia con vittoria la seconda fase del campionato Csi Femminile

inizia con il piede giusto il cammino della Vis Rosa nella seconda fase del campionato Csi Femminile. E’ ancora fresca la beffarda partita persa dopo quattro supplementari che ha chiuso la prima fase posizionando le ragazze di coach Brandini al quinto posto, un risultato che ha portato le ferraresi a giocarsi nel secondo girone le posizioni meno nobili del campionato (dal quinto all’ottavo posto). Escono, dicevamo, vincitrici le ragazze Vis Rosa dalla trasferta di Sasso Marconi. vittoria netta, una gara condotta dal primo minuto che conferma la differenza tecnica tra le due formazioni già evidenziata nei precedenti due incontri disputati quest’anno. SASSO MARCONI-VIS Rosa FERRARA 38-55(4-14; 15-27; 26-41):VIS Rosa: Ronzani 8, Spitaleri 15, Porcelli 8, Romoli 4, Colantoni 7, Cacciatori 7, Degli Esposti 2, Zanatta 4, Merlo, Regazzo, Migliardi. Sport.quotidiano.net - Vis Rosa inizia con vittoria la seconda fase del campionato Csi Femminile Leggi su Sport.quotidiano.net con il piede giusto il cammino della VisnelladelCsi. E’ ancora fresca la beffarda partita persa dopo quattro supplementari che ha chiuso la primaposizionando le ragazze di coach Brandini al quinto posto, un risultato che ha portato le ferraresi a giocarsi nel secondo girone le posizioni meno nobili del(dal quinto all’ottavo posto). Escono, dicevamo, vincitrici le ragazze Visdalla trasferta di Sasso Marconi.netta, una gara condotta dal primo minuto che conferma la differenza tecnica tra le due formazioni già evidenziata nei precedenti due incontri disputati quest’anno. SASSO MARCONI-VISFERRARA 38-55(4-14; 15-27; 26-41):VIS: Ronzani 8, Spitaleri 15, Porcelli 8, Romoli 4, Colantoni 7, Cacciatori 7, Degli Esposti 2, Zanatta 4, Merlo, Regazzo, Migliardi.

