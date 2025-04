Rocco Papaleo chiude stasera la stagione teatrale del Masaccio

Rocco Papaleo, con il suo nuovo spettacolo «Esercizi di libertà», chiude stasera la stagione teatrale 2024/2025 al Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, realizzata in collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Un cartellone ricco e appassionante, che ha visto alternarsi sul palco grandi nomi del panorama culturale e teatrale italiano come Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Alessandro Bergonzoni e Federico Buffa. Un viaggio tra ironia, narrazione, sport e commedia che ha raccolto consensi crescenti, registrando un aumento di abbonamenti e presenze in sala. chiude appunto questa carrellata Rocco Papaleo, artista poliedrico e amatissimo dal pubblico, che torna sul palcoscenico per celebrare quarant'anni di carriera nel modo a lui più congeniale: scrivendo, cantando, recitando e raccontando.

