Guerra ultras Inter il pentito Beretta alla moglie | Io sarei l’infame? Mi hanno tradito tutti

Guerra ultras Inter, il pentito Beretta alla moglie: "Io sarei l'infame? Mi hanno tradito tutti"

Era una vera e propria guerra mafiosa quella all'interno della curva dell'Inter. Ieri la Procura di Milano ha ordinato sei arresti. Il pentito Beretta si è accusato dell'omicidio di Boiocchi, è stato lui il mandante. Ha pagato 50mila euro. Successivamente, dopo aver ucciso l'altro rivale Bellocco, aveva capito di non aver scampo e stava già valutando di diventare collaboratore di giustizia, cosa che poi ha fatto.

Scrive il Corriere della Sera:

Il giorno del delitto Beretta parte con la moglie verso Pietralcina per «chiedere perdono e grazia a Padre Pio» di cui è «devotissimo». Quando ricompare a Milano racconta agli agenti degli ammanchi dei soldi della curva di cui la vittima lo accusava. Il movente del delitto.

(A darne comunicazione è milano.corriere.it:) Ultrà, arrestati gli assassini di Boiocchi: ucciso per la guerra nella curva dell'Inter. «Pagati 50 mila euro». Sei in carcere - Milano, a ordinare l'esecuzione di Boiocchi, secondo la ricostruzione della procura, sarebbe stato il suo «successore» Andrea Beretta ...

(Come si legge su editorialedomani.it:) Guerra tra capi ultrà dell’Inter, ecco chi ha ucciso Vittorio Boiocchi per gli affari della curva - La squadra mobile di Milano ha arrestato sei persone per l’omicidio del leader della curva dell’Inter Vittorio Boiocchi. Oltre al suo vice in manette anche Marco Ferdico e il padre che si sarebbero oc ...

(Ne dà notizia leggo.it:) Inchiesta ultrà, le tesoriere erano due donne: Debora Turiello e Roberta Grassi gestivano i soldi delle curve di Inter e Milan - Le intercettazioni choc: «O mi danno le tessere o è guerra» Ultras di Inter e Milan, sgomintati i clan. Decine di arresti Inchiesta sugli ultrà di Milan e Inter: «Estorsioni sul catering a ...