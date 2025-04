The Voice momento di gelo e lacrime dopo la vittoria di Patrizia | cos’è successo

Voice Senior, durante la finalissima andata in onda su Rai 1, l’atmosfera si è improvvisamente tinta di sorpresa e commozione. Protagonista assoluta: Patrizia Conte, la 61enne tarantina che, con la sua voce capace di incantare, ha strappato la vittoria in un modo che nessuno avrebbe immaginato.Leggi anche:Leggi anche:Patrizia Conte conquista The VoiceFin dalla sua prima esibizione, Patrizia Conte aveva già conquistato tutti. La sua voce potente e la sua presenza sincera hanno stregato non solo i coach, ma anche il pubblico a casa, che l’ha premiata con il 35,44% delle preferenze, staccando la seconda classificata Maura Susanna. Un traguardo importante, arrivato dopo settimane di esibizioni emozionanti, ma a colpire tutti è stata la sua reazione appena proclamata vincitrice. Tvzap.it - “The Voice”, momento di gelo e lacrime dopo la vittoria di Patrizia: cos’è successo Leggi su Tvzap.it News TV. Quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in un turbinio di emozioni contrastanti. Sul palco di TheSenior, durante la finalissima andata in onda su Rai 1, l’atmosfera si è improvvisamente tinta di sorpresa e commozione. Protagonista assoluta:Conte, la 61enne tarantina che, con la sua voce capace di incantare, ha strappato lain un modo che nessuno avrebbe immaginato.Leggi anche:Leggi anche:Conte conquista TheFin dalla sua prima esibizione,Conte aveva già conquistato tutti. La sua voce potente e la sua presenza sincera hanno stregato non solo i coach, ma anche il pubblico a casa, che l’ha premiata con il 35,44% delle preferenze, staccando la seconda classificata Maura Susanna. Un traguardo importante, arrivatosettimane di esibizioni emozionanti, ma a colpire tutti è stata la sua reazione appena proclamata vincitrice.

Potrebbe interessarti anche:

“Ma perché? Cosa fa?”. Patrizia vince The Voice e chiede scusa. Momento di gelo e lacrime - poi la scoperta

Patrizia Conte ha conquistato il cuore del pubblico di “The Voice Senior” sin dalla sua prima apparizione, portando sul palco una voce potente e un’anima sincera. La musicista tarantina, 61 anni, ha ...

The Voice Senior - "non è lei!". E cala il gelo : chi torna in Rai dopo due anni di silenzio e sospetti | Video

Riparte The Voice Senior, lo show musicale di Rai 1 riservato a talenti "mancati", o semplicemente stagionati delle sette note, e Antonella Clerici e gli autori cucinano subito una sapida sorpresa ...

“Adesso posso dirlo”. Yulia dopo il Grande Fratello e Giglio : ora che è tutto finito è il momento di confessare

Il Grande Fratello è finito da meno di una settimana e come è ovvio in questi primi giorni post-reality l’attenzione è tutta sul ritorno alla vita vera dei finalisti e in generale dei concorrenti. ...

The Voice Senior, il gelo: canta Mia Martini ma non sceglie la Bertè, deve intervenire la Clerici. Anna Oxa e Loredana Bertè, pace fatta? L'incontro a The Voice: «Ciao bellissima». La replica lascia tutti alli. Donatella Rettore e il commento razzista a Ora o mai più, gelo in studio e critiche: "Voce da ne*ra". The Voice Senior, vince Gigi D'Alessio. Il gelo con la Clerici: "Antonella, ricordalo" | .it. The Voice Senior, Annamaria crolla in lacrime a 81 anni: il gelo | .it. Dario umiliato dalla Bertè: clamorosa sorpresa, chi è. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da informazione.it:) The Voice Senior, "Clementino cor***to": cala il gelo in studio - Frizzi, lazzi, lacrime e risate nella quinta puntata di The Voice Senior, lo show musicale del venerdì sera di Rai 1 che vede aspiranti cantanti tutti over 60 anni esibirsi per cercare di ...

(Da una nota di dilei.it si apprende che:) The Voice Senior, le pagelle della quarta puntata: Bertè “tradita” (9), caos tra coach, ma Arisa è unica (7) - La quarta puntata di The Voice Senior del 14 marzo 2025 è stata all’insegna delle Blind Audition: voci da brividi, che aspettano solo il loro momento, da tutta una vita. E che vita, che storie ...