San Cristoforo i ladri portano via le transenne del cantiere di via Toledo

Toledo, uno degli interventi più attesi per il miglioramento del decoro urbano nel cuore della città, si è registrato il furto di alcune ringhiere in ferro che delimitavano l’area del cantiere. Le strutture, installate per garantire. Cataniatoday.it - San Cristoforo, i ladri portano via le transenne del cantiere di via Toledo Leggi su Cataniatoday.it A pochi giorni dall’inizio dei lavori di riqualificazione in via, uno degli interventi più attesi per il miglioramento del decoro urbano nel cuore della città, si è registrato il furto di alcune ringhiere in ferro che delimitavano l’area del. Le strutture, installate per garantire.

Potrebbe interessarti anche:

Giochi scolastici giovanili di dama - trionfano gli allievi della primaria di Condera e San Cristoforo

Empatia, rispetto e collaborazione i valori al centro della dama, lo stimolante gioco senza tempo che spinge ad allenare la mente e ad aprirsi a nuovi orizzonti. Una lezione di vita sperimentata ...

Con la task force della polizia a San Cristoforo : ecco cosa abbiamo visto

"A San Cristoforo la differenziata non è mai iniziata veramente. Pensi che in questa via stamattina ho raccolto solo tre confezioni di carta e cartone. Il resto i residenti lo gettano qui, davanti ...

San Cristoforo - arrestato incensurato : nascondeva armi da guerra clandestine in un vecchio garage

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 54enne incensurato catanese, poiché responsabile di detenzione di armi clandestine, detenzione di armi ...

San Cristoforo, i ladri portano via le transenne del cantiere di via Toledo. Smurano cassaforte e la portano via. Sorpresa: dentro sei pistole. Scoperto un deposito di auto rubate a Librino, erano state nascoste in un garage condominiale. Clan, droga e auto rubate tra i centri commerciali e le città. Operazione "Carback", auto rubate in 20 secondi e la regola dei tre giorni: listino prezzi da 300 a 1500 euro. Ne parlano su altre fonti