F1 oggi Gp Bahrain 2025 dove vederlo in diretta e in differita Sky e TV8 | gli orari

Bahrain, il quarto appuntamento della stagione di F1 2025. Lando Norris (McLaren) dopo il Gran Premio del Giappone, a Suzuka, è in testa al campionato con 62 punti, uno di vantaggio su Max Verstappen (Red Bull). Europa.today.it - F1 oggi Gp Bahrain 2025, dove vederlo in diretta e in differita (Sky e TV8): gli orari Leggi su Europa.today.it Si corre in questo weekend, da venerdì 11 a domenica 13 aprile, il Gran Premio del, il quarto appuntamento della stagione di F1. Lando Norris (McLaren) dopo il Gran Premio del Giappone, a Suzuka, è in testa al campionato con 62 punti, uno di vantaggio su Max Verstappen (Red Bull).

F1 - Gran Premio del Bahrain : McLaren domina le prove libere. Classifica e tempi

Sakir (Bahrain), 11 aprile 2025 – Dominio McLaren nella prima giornata di prove libere del Gran Premio del Bahrain di Formula 1. Dopo Lando Norris nelle FP1, è Oscar Piastri a far registrare il ...

Montezemolo torna al Gran Premio : speranze per la Ferrari in Bahrain

Luca Cordero di Montezemolo rimane, a oggi, l’ultimo presidente della Ferrari campione del mondo. Il suo bilancio personale, in qualità di numero uno del Cavallino, parla di otto titoli iridati ...

