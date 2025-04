Oltre 200 tonnellate di materiale da rimuovere al via la pulizia delle spiagge dopo le mareggiate

pulizia della spiaggia da parte di Marche Multiservizi Falconara. Gli operai dell’azienda che si occupa di igiene urbana, attraverso un sopralluogo lungo l’arenile, stanno predisponendo un primo intervento di pulizia che interesserà la zona più. Anconatoday.it - Oltre 200 tonnellate di materiale da rimuovere, al via la pulizia delle spiagge dopo le mareggiate Leggi su Anconatoday.it FALCONARA - Sono pronti a partire i lavori didella spiaggia da parte di Marche Multiservizi Falconara. Gli operai dell’azienda che si occupa di igiene urbana, attraverso un sopralluogo lungo l’arenile, stanno predisponendo un primo intervento diche interesserà la zona più.

