Usa Iran e la bomba nucleare | i colloqui in Oman cominciano sotto le minacce di Trump

Roma, 12 aprile 2025 – Oggi in Oman una delegazione Iraniana incontrerà quella statunitense per l'avvio dei colloqui sul programma nucleare di Teheran. Il negoziato inizia sotto l'ombra delle minacce di Trump, che ha parlato in modo piuttosto esplicito della possibilità di un'azione militare qualora non si riuscisse a raggiungere un nuovo accordo. Saranno i colloqui di più alto livello tra le due parti da quando il precedente accordo internazionale sul programma nucleare Iraniano è stato invalidato dal ritiro di Trump nel 2018. L'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, e il ministro degli Esteri Iraniano Abbas Araghchi guideranno i colloqui a porte chiuse a Muscat.

