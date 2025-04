Premio Bianca d’Aponte 2025 | iscrizioni aperte al concorso per cantautrici – Scadenza 18 aprile

aprile il bando del Premio Bianca d'Aponte 2025, il contest per cantautrici arrivato alla 21ª edizione e ormai punto fermo del panorama musicale italiano. L'iscrizione è come sempre gratuita e senza preclusioni di genere musicale, dal rock alternativo alla canzone d'autore.Ultimi giorni per iscriversi al Premio per il 2025 dedicato alla cantautrice Bianca d'Aponte C'è tempo fino a venerdì 18 aprile 2025 per partecipare alla 21ª edizione del Premio Bianca d'Aponte, il prestigioso concorso italiano riservato esclusivamente alle cantautrici. La rassegna, diventata negli anni un vero punto di riferimento per la musica d'autore al femminile, offre un'opportunità unica di crescita, visibilità e confronto artistico.Iscrizione gratuita e aperta a tutti i generi musicaliLa partecipazione al concorso è completamente gratuita e aperta a cantautrici di ogni genere musicale, dal rock alla canzone d'autore.

