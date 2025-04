Berthold sul derby | La Roma deve vincerlo c’è Ranieri ma mancano i fuoriclasse

derby sia, perché in un momento in cui si accavallano le notizie sul prossimo allenatore della Roma, sul mercato ed anche sul possibile coinvolgimento di Paredes nel caso scommesse illecite, battere la Lazio è ad ora l’unica priorità che deve occupare la mente di tutto l’ambiente giallorosso. Il pareggio contro la Juventus ha lasciato sensazioni contrastanti, e quella consapevolezza che, per coltivare il sogno Champions League, gli X di prestigio non bastano più. Che il bottino pieno sia l’unica opzione vagliabile ne è convinto anche Thomas Berthold.L’ex difensore di Roma e Bayern Monaco ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta della Sport, ed è ovvio che l’imminente stracittadina sia stato l’argomento principale: “I giallorossi vengono da una rimonta incredibile, ma non possono più perdere punti. Sololaroma.it - Berthold sul derby: “La Roma deve vincerlo, c’è Ranieri ma mancano i fuoriclasse” Leggi su Sololaroma.it E dunquesia, perché in un momento in cui si accavallano le notizie sul prossimo allenatore della, sul mercato ed anche sul possibile coinvolgimento di Paredes nel caso scommesse illecite, battere la Lazio è ad ora l’unica priorità cheoccupare la mente di tutto l’ambiente giallorosso. Il pareggio contro la Juventus ha lasciato sensazioni contrastanti, e quella consapevolezza che, per coltivare il sogno Champions League, gli X di prestigio non bastano più. Che il bottino pieno sia l’unica opzione vagliabile ne è convinto anche Thomas.L’ex difensore die Bayern Monaco ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta della Sport, ed è ovvio che l’imminente stracittadina sia stato l’argomento principale: “I giallorossi vengono da una rimonta incredibile, ma non possono più perdere punti.

Potrebbe interessarti anche:

Menez : «Ranieri è un gigante per la Roma - deve scegliere lui il nuovo allenatore! Risultato derby? Ecco il mio pronostico»

Le parole di Jeremy Menez, ex attaccante francese della Roma, sulla stagione dei giallorossi con Claudio Ranieri. I dettagli Jeremy Menez ha parlato al Corriere dello Sport della stagione della Roma ...

Il pareggio contro la Juventus non è un affare : la Roma deve vincere contro la Lazio

In questi giorni molti hanno definito il pareggio contro la Juventus un risultato da mettere in cassaforte. Se da una parte si considera sicuramente la qualità della rosa bianconera, dall’altra ...

?Derby Roma Lazio : il modo più economico per vederlo in tv

Manca sempre meno al match più atteso dell’anno, la Capitale si sta preparando per accogliere migliaia di persone che raggiungeranno lo Stadio Olimpico per assistere al Derby di ritorno Lazio Roma ...

Berthold sul derby: "Roma senza fuoriclasse, ma Ranieri è la garanzia. Peccato sia il suo ultimo". LA GAZZETTA | Berthold: “Alla Roma mancano i fuoriclasse. Derby? Mi aspetto di più da Pellegrini”. Berthold: 'Il pari non basta. Un vantaggio non aver giocato nelle Coppe'. Berthold: "Il pari non basta. Quarto posto? Ranieri ha fatto un miracolo, ma il gap esiste". LA GAZZETTA | Lazio-Roma, pronti mille agenti: ecco il piano sicurezza per il derby. Laziostory | VIDEO/FOTO, 6 aprile 1991, Roma-Lazio 1-1: derby far west e pari in 9 uomini. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce lalaziosiamonoi.it:) Roma, Berthold sul derby: "La Lazio ha giocato giovedì, Ranieri può sfruttarlo" - Mancano sempre meno al derby e i protagonisti del passato tornano a parlare per dire la loro sull'attualità e ricordare i tempi che furono. Uno di questi, sponda giallorossa, ...

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Derby Lazio Roma, i 5 momenti da ricordare degli ultimi anni - Il derby della Capitale non è solo una partita: è un rito, un conflitto epico che divide famiglie, amicizie e generazioni. Roma e Lazio si sfidano dal 1929, ...

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Derby Lazio-Roma: Ranieri pronto a dare il massimo per l'ultima sfida - La Lazio affronta la Roma nel derby con Ranieri determinato a chiudere in bellezza. Sfida cruciale tra impegni di Europa League.