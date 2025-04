Modugno | Spinazzola deve gestire il problema ha preso la cosiddetta ‘vecchietta’

Modugno: “Spinazzola deve gestire il problema, ha preso la cosiddetta ‘vecchietta’” Il giornalista di Sky, Francesco Modugno, è intervenuto a ‘Marte Sport . L'articolo Modugno: “Spinazzola deve gestire il problema, ha preso la cosiddetta ‘vecchietta’” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Modugno: “Spinazzola deve gestire il problema, ha preso la cosiddetta ‘vecchietta’” Leggi su Forzazzurri.net Radio Marte –: “il, hala” Il giornalista di Sky, Francesco, è intervenuto a ‘Marte Sport . L'articolo: “il, hala” proviene da ForzAzzurri.net.

Potrebbe interessarti anche:

Condò : «Napoli deve gestire fase critica. Poi Inter avrà una difficoltà!»

Paolo Condò ha indicato quale potrebbe essere il momento decisivo per la lotta scudetto, con l’Inter attualmente a 2 punti di distacco dal Napoli con una partita in meno. IL RAGIONAMENTO – Paolo ...

Il problema del rocker dei Libertines sono sempre stati gli eccessi : abbandonati alcol e droghe - ora deve fare i conti con altre "dipendenze"

Una vita vissuta ben sopra le righe, che ora inizia a presentare il conto. Pete Doherty, frontman dei Libertines, ha rivelato di rischiare l’amputazione delle dita dei piedi a causa del diabete di ...

Inter - Thuram è da gestire : non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia - Inzaghi valuta di tenerlo a riposo

Marcus Thuram ha recuperato solo parzialmente dal problema accusato alla caviglia e anche ieri sera ne ha dato dimostrazione, al di là del...

Modugno: “Buongiorno sarà fermo due settimane. Ecco cosa ha subito Spinazzola”. Modugno: "Buongiorno? Almeno due settimane out. Spinazzola in dubbio, ha preso la 'vecchietta'". SKY - Modugno: "Buongiorno out per almeno due settimane, Spinazzola ancora in dubbio". Modugno: “Spinazzola deve gestire il problema, ha preso la cosiddetta ‘vecchietta’”. Sky, Modugno: Spinazzola si è beccato una dolorosa "vecchietta" da vecchietto, ora è in dubbio. Caso "secondi tempi", i giornalisti dovrebbero fare più pressione a Conte. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da msn.com:) Modugno: "Buongiorno? Almeno due settimane out. Spinazzola in dubbio, ha preso la 'vecchietta'" - “Buongiorno è uno tosto, ha grande tempra. Vedo abitualmente tanti calciatori, conosco un po' la loro soglia del dolore. Ma il problemino che ha Buongiorno lo porterà purtroppo a stare fuori per almen ...

(Ne dà notizia msn.com:) SKY - Spinazzola ha preso la "vecchietta", è in dubbio per l'Empoli. Ultime su Buongiorno - Leonardo Spinazzola resta in forse per Napoli-Empoli, mente al prossimo match di campionato sicuramente non prenderà parte un altro giocatore azzurro, Alessandro Buongiorno, alle prese con una tendino ...