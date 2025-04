Il Comune di Castiglion Fiorentino in visita a Roma alla redazione di Internazionale

visita alla redazione di Internazionale Una delegazione del Comune di Castiglion Fiorentino in visita ieri mattina a Roma alla redazione di Internazionale, la prestigiosa rivista fondata nel 1993 da Giovanni De Mauro e che ogni settimana, da più di trent’anni, pubblica il meglio dei giornali di tutto il mondo. C’è un legame speciale che unisce Castiglion Fiorentino ad Internazionale e in particolare ai giornalisti della sua redazione. È “Mondovisioni”, il ciclo di proiezioni di docufilm ispirati alla linea editoriale della rivista, giunta quest’anno alla sua terza edizione a Castiglion Fiorentino. Dopo il grande successo di pubblico riscosso al teatro dell’ex Collegio Santa Chiara, dove tra febbraio e marzo si sono svolte le quattro proiezioni, il Comune di Castiglion Fiorentino ha deciso di andare a conoscere più da vicino il lavoro della redazione che ogni anno - in collaborazione con CineAgenzia - propone i più appassionanti ed urgenti docufilm su attualità, diritti umani e informazione. Lanazione.it - Il Comune di Castiglion Fiorentino in visita a Roma alla redazione di Internazionale Leggi su Lanazione.it Arezzo, 12 aprile 2025 –diUna delegazione deldiinieri mattina adi, la prestigiosa rivista fondata nel 1993 da Giovanni De Mauro e che ogni settimana, da più di trent’anni, pubblica il meglio dei giornali di tutto il mondo. C’è un legame speciale che unisceade in particolare ai giornalisti della sua. È “Mondovisioni”, il ciclo di proiezioni di docufilm ispiratilinea editoriale della rivista, giunta quest’annosua terza edizione a. Dopo il grande successo di pubblico riscosso al teatro dell’ex Collegio Santa Chiara, dove tra febbraio e marzo si sono svolte le quattro proiezioni, ildiha deciso di andare a conoscere più da vicino il lavoro dellache ogni anno - in collaborazione con CineAgenzia - propone i più appassionanti ed urgenti docufilm su attualità, diritti umani e informazione.

