Reggio Emilia 14enne costretta a portare il velo e non avere amici | incastrati madre e nonno

Le avevano imposto di indossare il velo fin dai 10 anni, impedendole di avere amici e vietandole di studiare. Una madre e un nonno sono ora indagati per aver sottoposto una 14enne di origine pakistana a ripetute e gravi vessazioni fisiche e psicologiche. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Campagnola Emilia, coordinate dalla procura di Reggio Emilia, la minore sarebbe stata sistematicamente colpita dalla madre, anche con il manico di scopa, su istigazione del nonno. Alla giovane veniva imposto lo svolgimento dei principali lavori domestici ed era privata del telefono cellulare per impedirle di comunicare l'accaduto all'esterno. Era inoltre frequentemente insultata con epiteti denigratori e sottoposta a rigide restrizioni: fin dall'età di 10 anni, le sarebbe stato imposto l'uso del velo, vietato di proseguire gli studi e di iscriversi alle scuole superiori, di avere amicizie maschili, di guardare la televisione, di indossare abiti occidentali e di praticare qualsiasi attività sportiva.

Reggio Emilia - 14enne obbligata a portare il velo - picchiata - minacciata : indagati madre e nonno

Alla giovane, di origine pakistana, era stato impedito di proseguire gli studi dopo la terza media, le erano stati vietati cellulare, tv, sport. A far scattare le indagini le segnalazioni degli ...

